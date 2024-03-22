Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как сохранить подвижность в пожилом возрасте

Exp Physio: упражнения на выносливость улучшаю функцию мышц в пожилом возрасте

close
100%
Shutterstock

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что упражнения на выносливость (езда на велосипеде, бег, ходьба) способствуют сохранению подвижности и мышечной функции в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в Experimental Physiology (Exp Physio).

В исследовании приняли участие молодые марафонцы, пожилые нетренированные люди и высококвалифицированные мастера велоспорта, средний возраст которых составил 75 лет. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и оценили у них размер и плотность мышечных волокон.

Результаты показали, что пожилые люди, регулярно выполняющие упражнения на выносливость, сохраняют характеристики мышц, схожие с таковыми у молодых. Также ученые выяснили, что у людей старше 75 лет расположение ядер мышечных волокон, которые действуют как центры управления мышечной тканью, было таким же, как у испытуемых, не достигших пятидесятилетнего возраста.

Ученые отметили, что упражнения на выносливость обычно относятся к тренировкам аэробной системы. Аэробная тренировка подразумевает увеличение производительности потребления кислорода мышцами и повышение пульса. К упражнениям на выносливость относится ходьба, езда на велосипеде, бег, берпи (поочередное выполнение планки, отжимания и прыжка), гребля.

Исследователи подчеркнули, что у нетренированных людей процесс старения влияет на размер мышечных волокон и расположение их ядер. Однако у испытуемых с хорошей физической подготовкой корреляции между старением и снижением функции мышц не наблюдалось. Это значит, что тренировки на выносливость могут обеспечить хорошую подвижность в пожилом возрасте.

Ранее выяснилось, что кофе защищает мышцы от разрушения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами