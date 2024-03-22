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Молодую россиянку спасли от тромбов, заполнивших легкие

В Новосибирске девушке спасли жизнь, удалив ей крупные тромбы из легких

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Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина

В Новосибирске спасли жизнь 24-летней девушки с множественными тромбами в легких, которые появились из-за редкой болезни. Об этом сообщает irk.aif.ru.

Пациентка обратилась к врачам из-за проблемы невынашивания. После очередного выкидыша ей назначили препараты, разжижающие кровь, но она принимала их нерегулярно. После заражения коронавирусом в 2021 году она стала испытывать сильные боли в ногах, одышку, дважды перенесла тяжелую пневмонию.

Изменения в легких, которые врачи увидели на рентгеновских снимках, они приняли сначала за онкологию, потом за туберкулез. Состояние пациентки ухудшалось: появились боль на вдохе, кашель с кровью, приступы удушья. Лишь в 2023 году у нее заподозрили хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию. При этом заболевании развивается дыхательная недостаточность, а в легочных артериях образуются тромбы. Без операции пятилетняя выживаемость составляет менее 40%.

Хирургически удалить тромбы удалось врачам из НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске. В этом центре уже более 20 лет проводят операции пациентам с тромбоэмболической легочной гипертензией. В год врачи проводят около 40 таких процедур.

У молодой пациентки сгустки крови почти полностью заполнили сосуды, из-за чего сердце испытывало огромные перегрузки. Операция продлилась восемь часов. Ей назначили препараты для профилактики образования образования тромбов, а через несколько лет она сможет реализовать мечту о материнстве.

Ранее врач предупредила, что у молодых женщин с мигренью риск инсульта выше в 3,5 раза.

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