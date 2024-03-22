Врач рассказал, как защититься от проблем после операции

За четыре-шесть недель до плановой операции пациенту нужно начать подготовку к ней, чтобы снизить риск осложнений. Об этом aif.ru рассказал врач по лечебной физкультуре научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Роджер Зогейб.

В подготовку должны входить обучение, медицинские осмотры и тренировки. Исследования показывают, что индивидуальная предоперационная подготовка защищает от осложнений даже тяжелобольных пациентов.

Врачи проверят пациента перед операцией на анемию. Если будет выявлен дефицит железа, его уровень можно быстро повысить с помощью внутривенного введения.

Самому пациенту важно находить время для тренировок, в том числе дыхательных: это ускорит восстановление после операции и увеличит объем легких.

Также стоит отказаться от алкоголя: это снизит риск осложнений почти вдвое, а отказ от курения за шесть недель до операции — примерно на 50%.

До этого врач рассказал, что лечение межпозвонковой грыжи без операции может занять примерно год: от боли можно избавиться за три-пять месяцев, а затем начинается работа над заживлением позвонка. Она занимает от пяти месяцев до года.

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