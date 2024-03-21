Ученые выяснили, что прививки могут сделать человека менее привлекательным

Чешские исследователи из Карлова университета изучили, как наличие или отсутствие прививок от различных болезней сказывается на воспринимаемую привлекательность. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychology (EVP).

В эксперименте задействовали 21 здорового некурящего мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, которые не были вакцинированы от гепатита A/B или менингококка за последнее десятилетие. Участники предоставили образцы запаха тела, фотографии лиц и записей голоса до и после 14 дней после прививок от указанных заболеваний.

Привлекательность добровольцев оценивали 88 женщин по критериям запаха тела, красоты лица и тембру голоса.

Команда обнаружила значительную положительную корреляцию между привлекательностью запаха и здоровьем до и после вакцинации.

Наблюдалось заметное увеличение привлекательности запаха тела и снижение интенсивности этого запаха, что говорит об улучшении восприятия качества запаха тела после вакцинации.

Но в отношении привлекательности лица воспринимаемая красота внешности мужчин после получения прививок снизилась.

Также выяснилось, что вакцинация никак не сказывается на оценке голоса.

По словам исследователей, результаты говорят об использовании нескольких сенсорных сигналов при оценке состояния здоровья, что подтверждает гипотезу «множественных сообщений». Она говорит о том, что люди анализируют внешние данные собеседников на разных уровнях.

Ранее ученые выяснили, может ли привлекательная внешность смягчить судебный приговор.