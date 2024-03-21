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Медики выяснили, что микропластик ускоряет развитие раковых опухолей

ChemoShere: полимерные частицы способствуют распространению раковых клеток

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Unsplash

Международная группа ученых-медиков сделала тревожное открытие, согласно которому частицы микро- и нанопластика (МНЧ) накапливаются в раковых тканях и способствуют распространению рака в организме. Исследование опубликовано в научном журнале ChemoShere.

Микро- и нанопластики чаще всего попадают в организм ингаляционным или, несколько реже, пероральным путем.

Предыдущие изыскания показали, что мелкие МНЧ диаметром менее 10 микрометров из одноразовых бутылок с водой более опасны, чем крупные частицы. Лабораторные тесты на клетках и мышах продемонстрировали, что мелкий микропластик способен проникать через клеточные мембраны, накапливаться в тканях и вызывать клеточный стресс.

Ученые сосредоточились на колоректальном раке, поражающем кишечник, а также на полистироле — одном из наиболее широко используемых видов пластика.

Исследователи пометили частицы полистирола флуоресцентными молекулами для отслеживания. Оказалось, что мелкие МНЧ проникают и накапливаются в раковых клетках, делая их более подвижными по сравнению с клетками, которые не подвергались воздействию микропластика. Это помогает раку активнее давать метастазы.

Авторы исследования заявили, что следующим шагом станет тестирование других типов и форм микропластика, которые часто встречаются в окружающей среде.

Ранее в тканях сердца впервые нашли частицы микропластика.

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