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NASA назвало причину переноса старта корабля «Союз МС-25»

NASA: двигатели ракеты «Союз-2.1А» не включились в положенное время

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«Роскосмос»

Двигатели ракеты «Союз — 2.1А», которая должна была отправить корабль «Союз МС-25» с экипажем на Международную космическую станцию (МКС), не включились в положенное время. Об этом сообщило NASA во время трансляции.

Вторая попытка запуска корабля к МКС состоится не ранее субботы, 23 марта, было озвучено в ходе трансляции.

До этого стало известно, что старт ракеты «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-25» на борту отменен. Ожидалось, что космонавты из разных стран мира, в том числе первая космонавт из Белоруссии, отправятся с космодрома Байконур на Международную космическую станцию.

«Внимание на стартовом комплексе. Произошла автоматическая отмена пуска», — заявил диктор во время трансляции «Роскосмоса».

К МКС должны были отправиться Марина Василевская, которая в случае успешного старта стала бы первой женщиной из Белоруссии, полетевшей в космос. Также в экипаж вошли российский космонавт Олег Новицкий и американская женщина-астронавт Трейси Дайсон.

Ранее стало известно о переменах в работе МКС ради белорусских космонавтов.

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