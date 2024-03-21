Врач связала кофе с паническими атаками

Злоупотребление кофе, стресс, сердечные болезни повышают риск панической атаки. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова.

Риск панических атак зависит наследственности, наличия психических или сердечных заболеваний и может повыситься из-за стрессовых событий, употребления запрещенных веществ или злоупотребления кофеином.

Панические атаки сопровождаются сильным страхом, ощущением, что сейчас произойдет нечто ужасное, ощущением удушья, учащенным сердцебиением, дрожью, болями, тошнотой, потерей равновесия. Появляются панические атаки внезапно и достигают пика за несколько минут, отметила врач.

Подавлять паническую атаку не стоит, а также не нужно пытаться оградить себя от людей. Глубокое дыхание может как помочь, так и усугубить симптомы. Поэтому лучше сосредоточиться на спокойном ровном дыхании. Также можно попробовать сфокусировать на предмете или поделиться переживаниями с кем-то, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. Врач добавила, что панические атаки обычно не представляют угрозы для жизни.

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