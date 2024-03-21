Морские водоросли помогают похудеть, выяснили ученые

Ученые из больницы Шэн Син при Китайском медицинском университете обнаружили, что употребление богатых йодом морских водорослей и пищевых добавок на их основе способствует снижению веса у женщин. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Исследование представляет собой научный обзор существующих работ на тему влияния йода на здоровье. Он показал, что употребление морских водорослей помогает женщинам в постменопаузе снижать вес. Согласно результатам исследования корейских ученых, йод, в избытке содержащийся в водорослях, также снижает риск развития сахарного диабета и болезней сердца.

Другие исследования, проведенные в Китае, показали, что при повышении концентрации йода в моче до 300 мкг/л запускается процесс ускоренного сжигания жира в области живота (при условии соблюдения диеты). Также выяснилось, что прием пищевых добавок на основе ламинарии или «морской капусты» способствует снижению процента жира в организме.

Ученые отметили, что йод в продуктах питания оказывает антиоксидантное, противомикробное, иммуномодулирующее и молекулярно-регулирующее действие. Йод нормализует соотношение патогенных и полезных бактерий в кишечнике, тем самым снижая вероятность развития ожирения и диабета.

Кроме того, этот пищевой компонент защищает организм от воспаления в результате окислительного стресса — повреждения клеток химическими частицами, известными как свободные радикалы. Хроническое воспаление является одним из ключевых факторов развития многих заболеваний, связанных с ожирением.

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