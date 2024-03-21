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Астрономы нашли одну из самых старых звезд во Вселенной в соседней галактике

NatAstro: очень редкая звезда второго поколения обнаружена в Магеллановом облаке

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NASA

Американские астрономы из Чикагского университета обнаружили одну из старейших звезд во Вселенной — звезду второго поколения. Она расположена в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, сопровождающей нашу галактику Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Звезды второго поколения возникли из элементов, образовавшихся в результате взрывов первого поколения звезд.

Ученые искали доказательства существования этих особенно древних звезд в Большом Магеллановом Облаке и каталогизировали десять из них, сначала с помощью спутника Gaia Европейского космического агентства, а затем с помощью Магелланова телескопа в Чили.

Одна из этих звезд заметно отличалась от окружающих. В ней оказалось гораздо меньше тяжелых элементов, чем в любой другой звезде, которую когда-либо видели в Большом Магеллановом Облаке. Это значит, что она, вероятно, образовалась после первого поколения звезд, поэтому еще не накопила более тяжелые элементы в ходе повторяющихся рождений и коллапсов светил.

«Звезда открывает уникальное окно в очень ранний процесс формирования элементов в галактиках, отличных от нашей. Мы создали представление о том, как выглядят звезды в Млечном Пути. Но мы пока не знаем, уникальны ли некоторые из этих сигнатур или же в других галактиках все происходило аналогичным образом», — отметил астроархеолог Анируд Чити.

Исследователь отметил, что звезды второго поколения чрезвычайно редки. В Млечном Пути на каждые 100 тыс. звезд приходится менее одного объекта из этой группы. Возраст старейших звезд второго поколения оценивается в 13,5 млрд лет, что примерно на 300-500 млн лет моложе самой Вселенной.

Ранее астрономы нашли самую старую галактику во Вселенной.

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