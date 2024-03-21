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В Кузбассе научились делать заплатки из шелка для сосудов

В Кемерове научились заменять пораженные атеросклерозом сосуды шелком

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Специалисты лаборатории тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (г. Кемерово) разработали медицинское изделие на основе шелка для замены пораженных атеросклерозом сосудов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в офисе национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

В качестве материала кузбасские ученые выбрали фиброин шелка, который получают из коконов тутового шелкопряда и достаточно давно используют в качестве шовного материала. Фиброин шелка представляется оптимальным материалом для изготовления сосудистых заплат, так как минимизирует риски возникновения осложнений.

Ученые использовали фиброин шелка для создания 3D-пористо-волокнистых конструкций методом электроспиннинга, эта технология стала новаторской в случае с тканеинженерной сосудистой заплатой.

«Доклинические испытания разработанной заплаты с имплантацией в сонную артерию крупным лабораторным животным дали удовлетворительные результаты. Эксперимент продемонстрировал полную проходимость сосудов с имплантированными заплатами, а также покрытие внутренней поверхности заплаты собственными клетками организма. Это крайне важно, так как раннее заселение имплантата собственными клетками препятствует образованию тромбов, таким образом снижая риск инсульта. Заплата сохраняла свою структуру и хорошо функционировала у животных на протяжении шести месяцев наблюдения», – рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации Никита Кочергин.

Сейчас испытания нового медицинского изделия продолжаются. Командой исследователей было решено улучшить состав разработанной тканеинженерной заплаты с улучшенными биосовместимостью и механическими свойствами за счет новой комбинации полимеров.

Ранее ученые выявили новый фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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