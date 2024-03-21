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Квашеная капуста помогает снижать давление, выяснили ученые

mSystems: йогурт, сыр и квашеная капуста могут снижать кровяное давление

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Depositphotos

Ученые из Городского университета Гонконга обнаружили, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, сыре и квашеной капусте, стабилизируют кровяное давление. Результатами своего исследования они поделились в журнале mSystems.

Ферментированные и кисломолочные продукты, такие как квашеная капуста, сыр и йогурт, содержат пробиотики. Это микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные бактерии. Пробиотики в норме заселяют микрофлору человека и приносят ему пользу.

Чтобы проверить, эффективны ли пробиотики в лечении гипертонии, исследователи провели 16-недельный эксперимент на мышах. Грызунов разделили на четыре группы. Мыши из первой группы пили воду с высоким содержанием фруктозы (сахара) для повышения кровяного давления. Мыши из второй группы вместе с подслащенной водой получали пробиотик Bifidobacterium lactis. Третья группа употребляла воду и другой пробиотик — Lactobacillus rhamnosus. Четвертая группа выступала в качестве контрольной.

В начале эксперимента у мышей, которые пили воду с фруктозой, было значительно более высокое систолическое кровяное давление (САД) и диастолическое кровяное давление (ДАД). САД — верхнее число на экране тонометра, которое отражает силу давления в артериях во время сердцебиения. ДАД — нижнее число, относящееся к величине давления в артериях во время паузы между ударами сердца.

Результаты эксперимента показали, что САД у мышей, получавших пробиотики, снизилось примерно на 15-17%, а ДАД — на 18,5-20%. Ученые отметили, что Bifidobacterium lactis и Lactobacillus rhamnosus содержатся в таких продуктах, как молоко, сыр, тофу, квашеная капуста, кимчи. Употребление такой пищи в совокупности с сокращением количества соли в рационе и регулярными физическими нагрузками может быть эффективным методом снижения давления без лекарств.

Ранее врач развеяла мифы о кишечных бактериях.

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