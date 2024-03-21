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Археологи нашли на дне Средиземного моря древнейшие каноэ

PLOS One: жители Италии эпохи неолита владели продвинутыми методами судостроения

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Wisconsin Historical Society

Итальянские археологии из Музея цивилизации в Риме обнаружили самые древние каноэ, которые когда-либо находили в Средиземном море. Остатки лодок отыскали на дне в Ла-Мармотте, доисторическом прибрежном поселении, которое сейчас полностью ушло под воду. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Специалисты нашли пять каноэ, построенные из ольхи, дуба, тополя и европейского бука. Радиоуглеродное датирование показало, что плавательные средства изготовили между 5700 и 5100 годами до нашей эры в эпоху неолита.

По словам ученых, лодки использовались для ловли рыбы и перевозки грузов.

Два самых крупных каноэ достигали в длину почти 11 метров и имели ширину в 1,2 метра. Специалисты считают, что это были торговые суда, поскольку на них можно было легко добираться до Тирренского побережья через реку Арроне.

Более маленькие плавательные средства, вероятно, принадлежали рыбакам.

Археологи выяснили, что судостроителям каменного века были известны некоторые передовые технологии. Например, они использовали поперечное усиление корпусов, что повысило долговечность лодок.

Ранее ученые нашли в Германии необычные курганы, в одном из которых оказался погребен человек вместе с колесницей и запряженными в нее быками.

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