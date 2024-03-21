Рыбий жир улучшил работу мозга у пожилых людей с депрессией

Тайваньские ученые из Чангунского университета выяснили, что пищевая добавка омега-3, содержащаяся в рыбьем жире, улучшает когнитивные функции у людей, страдающих от депрессии позднего возраста. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Депрессия позднего возраста – это депрессия, возникающая у пожилых людей, обычно в возрасте 60 лет и старше. Она может быть следствием различных факторов, в том числе хронических заболеваний, социальной изоляции, потери близких и изменения жизненных обстоятельств. Это состояние способно глубоко повлиять на физическое здоровье человека, увеличивая риск сердечных заболеваний, ослабляя иммунную систему и усугубляя существующие проблемы со здоровьем.

В исследование включили 20 человек старше 60 лет, перенесших хотя бы один депрессивный эпизод после 55 лет. Их разделили на две группы. Одна группа ежедневно получала капсулы, содержащие 2,2 грамма полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в течение 52 недель, а контрольной группе выдавали капсулы с соевым маслом.

Результаты показали, что скорость когнитивной обработки улучшилась в группе, принимавшей добавки омега-3, но осталась неизменной в группе, употреблявшей соевое масло.

Кроме того, группа с омега-3 продемонстрировала снижение энтропии мозга в различных областях мозга.

Авторы эксперимента призвали к более масштабным клиническим испытаниям для подтверждения терапевтического потенциала добавок омега-3 для людей с депрессией в позднем возрасте.

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