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Названы причины тяжести в ногах

Терапевт Лаптев: тяжесть в ногах может указывать на проблемы с клапанами сосудов

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Shutterstock/Toa55

Тяжесть в ногах может быть связана с факторами образа жизни, но важно исключить заболевания: варикоз и синдром беспокойных ног. Об этом «Чемпионату» рассказал терапевт Лаптев.

Варикозное расширение вен приводит к нарушению кровотока из-за неправильной работы клапанов сосудов. Пациенты при этом часто жалуются на тяжесть в ногах.

«Если вы регулярно испытываете тяжесть в ногах, необходимо обратиться к врачу для выяснения причины неприятных ощущений. Врач определит, связано ли состояние ног с сосудами нижних конечностей или это обычная усталость после физических нагрузок. Если есть проблемы с сосудами, схема лечения подбирается индивидуально. Если тяжесть возникает после физических нагрузок, помогут обычный или перкуссионный массажи, горячая ванна, ЛФК, мази, прессотерапия», — расссказал Лаптев.

Малоподвижный образ жизни способствует варикозу. Когда мышцы ног не работают, кровь застаивается, а вены не могут сузиться. Со временем они растягиваются все больше, что приводит к нарушению их работы.

Врач также может диагностировать синдром беспокойных ног, при котором человек не чувствует комфорт в ногах в состоянии покоя.

Отеки ног из-за заболеваний или по другим причинам, а также слишком долгое стояние могут привести к тяжести в ногах. Риск этого симптома также повышен у беременных, пожилых, людей с ожирением, носящих высокие каблуки или при дефиците активности.

Защитить от тяжести ног можно с помощью компрессионного трикотажа, удобной обуви, контрастного душа, легкого массажа (например, с помощью ролла для миофасциального релиза), тренировок и отказа от вредных привычек.

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