Врач рассказал о вреде сна на животе

Сон на животе может привести к проблемам с дыханием, сердцем и боли в голове и шее. Об этом доктор Тони Налда рассказал «New York Post».

Если уже есть проблемы с шеей и спиной, сон на животе почти гарантированно усугубит их, отметил Налда. Такая поза сжимает диафрагму (важную дыхательную мышцу), затрудняя дыхание и повышая кровяное давление. Кроме того, давление на грудь ухудшает кровообращение. Со временем это может повысить риск сердечно-сосудистых проблем.

Сон на животе также может вызвать боль в голове, защемление нервов и другие неврологические проблемы, связанные с шеей. По данным британского Фонда сна, такая поза повышает риск большего количества морщин на лице.

Врач рекомендовал сон на спине или на боку. Второй вариант предпочтителен для людней с синдромом обструктивного апноэ во сне — обычно сопровождаемых храпом остановок дыхания во сне. Положение на боку сохраняет дыхательные пути открытыми. Сон на спине хорошо полезен для позвоночника, но в такой позе язык может провалиться в горло, что повышает риск остановки дыхания.

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