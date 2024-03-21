Развеян миф о пользе разгрузочных дней для здоровья

Британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор рассказали изданию Daily Mail, что разгрузочные дни (употребление небольшого количества калорий, периодическое голодание, монодиеты) могут стать причиной опасного снижения уровня сахара в крови и дефицита питательных веществ в организме.

По мнению Хобсона, разгрузочные дни в виде интервального голодания (отказа от пищи на 16 часов и больше) могут повлечь за собой опасное снижение концентрации глюкозы в крови. Гипогликемия проявляется слабостью, сонливостью, головокружениями, снижением памяти и другими расстройствами мозговой активности, а также бледностью и обморочными состояниями. Диетолог отметил, что людям с сахарным диабетом стоит быть особенно осторожными с такими диетами.

Эксперты также предупредили, что пожилым, людям с диабетом и беременным женщинам следует избегать разгрузочных дней, предполагающих пропуск одного из основных приемов пищи.

Исключение из рациона определенных продуктов также не является оптимальным решением для похудения и сохранения здоровья. Дело в том, что монодиеты — употребление в пищу только одного продукта или блюда (яблок, творога, каши) неспособны обеспечить организм всеми питательными веществами и витаминами. Последствиями таких разгрузочных дней могут стать проблемы с вниманием и памятью, раздражительность, головокружение и апатия.

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