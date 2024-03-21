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Названо качество характера, помогающее достичь долголетия

JG: умение справляться с трудностями помогает мужчинам достичь долголетия

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Depositphotos

Ученые из медицинской школы Бостонского университета имени Чобаняна и Аведисяна обнаружили, что у мужчин, умеющих хорошо справляться с жизненными трудностями и стрессом, более высокая продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в The Journals of Gerontology (JG).

В исследовании приняли участие 743 мужчины, которые в период с 1993 по 2002 год прошли обследование состояния психического здоровья и оценку уровней повседневного стресса. Испытуемых попросили перечислить стрессовые события, произошедшие с ними за последний месяц (до начала исследования) и рассказать о стратегиях разрешения возникших проблем. После этого началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась более 16 лет. За это время 473 испытуемых ушли из жизни.

Результаты показали, что умение справляться с проблемами и стрессоустойчивость были более важными качествами для достижения долголетия, чем конкретные стратегии преодоления трудностей или склонность недооценивать или переоценивать «стрессовую» значимость события. Ученые выяснили, что у мужчин, которые тратили больше физиологических и психологических ресурсов организма на стресс и попытки разрешить проблемы, риск летального исхода от всех причин на был на 14% выше.

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