Риск болезней сердца научились прогнозировать по анализу мочи

Ученые из Манчестерского университета обнаружили, что изменение экспрессии особых генов в моче может давать представление о молекулярной работе почек человека и сигнализировать о наличии гипертонии, ведущей к сердечно-сосудистым заболеваниям. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

В ходе исследования ученые изучили 20 тысяч генов в образцах клеточного осадка мочи, предоставленных добровольцами. Ученые извлекли ДНК и РНК из каждого образца и объединили информацию, полученную в результате анализа, с данными предыдущих крупномасштабных анализов.

Такой метод исследования относится к транскриптомическим. Транскриптомика позволяет понять, какие гены включаются или выключаются в различных ситуациях, и выяснить, как клетки реагируют на изменения в окружающей среде.

Результаты показали, что клетки, полученные при анализе мочи, могут дать представление о молекулярной работе почек человека. Также исследователи выявили закономерность между низкой экспрессией гена ENPEP и гипертонией — повышением кровяного давления. ENPEP является важной частью гормональной системы. Он необходима для регуляции кровяного давления путем выработки фермента, называемого аминопептидазой А.

Отмечается, что ENPEP был одним из 399 идентифицированных исследователями генов, изменение экспрессии которых в почках также были связаны с повышением или снижением кровяного давления. Исследователи отметили, что гипертония может увеличить риск потенциально опасных для жизни состояний и событий, таких как болезни сердца, инфаркт и инсульт.

Ученые также рассказали, что ген ENPEP выступает новой многообещающей мишенью для разработки новых препаратов, снижающих кровяное давление. Отслеживание экспрессии этого гена (и других, влияющих на показатели кровяного давления) может потенциально стать методом оценки риска развития заболеваний сердца и сосудов.

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