Овощи и бобовые уменьшают раздражение кишечника, выяснили ученые

Ученые из университета Дикина в Австралии обнаружили, что богатая овощами, фруктами и бобовыми средиземноморская диета способна облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics (АРТ).

В шестинедельном исследовании приняли участие 59 человек с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Это нарушение функции кишечника, проявляющееся болями в животе или нарушениями дефекации. Синдром раздраженного кишечника развивается вследствие психологических и иных воздействий на избыточно реагирующий кишечник. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и разделили их на две группы.

Первая группа придерживалась средиземноморской диеты. Она предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, жирной рыбы и кисломолочных продуктов. Испытуемые из второй группы не вносили никаких изменений в привычный рацион питания.

Результаты диетического вмешательства показали, что у 83% участников на средиземноморской диете уменьшилась тяжесть болей и вздутия в животе. Также выяснилось, что симптомы депрессии были менее выражены у участников первой группы по сравнению с контрольной.

Исследователи подчеркнули, что иногда люди с синдромом раздраженного кишечника избегают употребления растительной пищи, опасаясь обострения симптомов. Чтобы определить целесообразность такого подхода, необходимы дополнительные исследования, в ходе которых будут сравниваться средиземноморская диета и рекомендованная диета при СРК.

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