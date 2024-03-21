Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овощи и бобовые уменьшают раздражение кишечника, выяснили ученые

АРТ: средиземноморская диета облегчает симптомы синдрома раздраженного кишечника

close
100%
Shutterstock/PI

Ученые из университета Дикина в Австралии обнаружили, что богатая овощами, фруктами и бобовыми средиземноморская диета способна облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Alimentary Pharmacology & Therapeutics (АРТ).

В шестинедельном исследовании приняли участие 59 человек с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Это нарушение функции кишечника, проявляющееся болями в животе или нарушениями дефекации. Синдром раздраженного кишечника развивается вследствие психологических и иных воздействий на избыточно реагирующий кишечник. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и разделили их на две группы.

Первая группа придерживалась средиземноморской диеты. Она предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, бобовых, жирной рыбы и кисломолочных продуктов. Испытуемые из второй группы не вносили никаких изменений в привычный рацион питания.

Результаты диетического вмешательства показали, что у 83% участников на средиземноморской диете уменьшилась тяжесть болей и вздутия в животе. Также выяснилось, что симптомы депрессии были менее выражены у участников первой группы по сравнению с контрольной.

Исследователи подчеркнули, что иногда люди с синдромом раздраженного кишечника избегают употребления растительной пищи, опасаясь обострения симптомов. Чтобы определить целесообразность такого подхода, необходимы дополнительные исследования, в ходе которых будут сравниваться средиземноморская диета и рекомендованная диета при СРК.

Ранее врач назвал еду, которая помогает сохранить зубы белыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами