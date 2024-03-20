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Врач рассказал, как избежать гниения пищи в кишечнике

Доктор Мясников: дефицит клетчатки приводит к гниению еды в кишке

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Недостаток клетчатки и движения может привести к гниению пищи, дивертикулиту и разрыву кишечника. Об этом в программе «О самом главном» рассказал Александр Мясников.

Дивертикулез — это выпячивание стенки кишечника, и в 80 лет оно имеется почти у всех, считает врач. Также его риск повышается при курении, дефиците клетчатки и связанными с ней запорами. Последние приводят к тому, что человек тужится, его внутрибрюшное давление повышается, и образуется выпячивание кишки.

«Девиртикулезу сопутствует отсутствие перистальтики. Когда человек двигается, все работает, когда не двигается — все загнивает, длительные запоры, и все это приводит к нарушению», — пояснил доктор. 

Сами по себе дивертикулы не опасны, но иногда они могут воспаляться, в этом случае говорят о дивертикулите. При этом повышается риск кишечных кровотечений. При прободении кишечника (образовании сквозного отверстия) даже при своевременной операции риск летального исхода равен 20%, отметил Мясников.

Ранее доктор Мясников рассказал об опасности медных сковородок.

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