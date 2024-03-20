проект

>

Россиянам объяснили, для кого бесполезен кальций из яичной скорлупы

Гастроэнтеролог Тимощенко: кальций из яичной скорлупы не усваивается человеком

close
100%
Depositphotos

Кальций из яичной скорлупы не усваивается в организме человека, и в современном мире используется для обогащения кормов сельскохозяйственных животных. Об этом гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала NEWS.ru.

Раньше измельченную яичную скорлупу назначали детям, беременным и кормящим женщинам в качестве источника кальция. Но сейчас от этой практики отказались, и скорлупу используют лишь в сельском хозяйстве: для удобрения почвы и обогащения кормов для животных.

Врач объяснила, что в скорлупе кальций содержится в виде карбоната, который плохо усваивается организмом человека. Лучше принимать добавки с цитратом кальция.

Кроме того, скорлупа — источник опасных инфекций. Если хочется получить кальций из пищи, лучше есть больше молочных продуктов.

До этого прием витамина D и добавок с кальцием привел к летальному исходу у мужчины. Препараты вызвали сердечную и почечную недостаточность. Медики не рекомендуют принимать какие-либо препараты без консультации с врачом.

Ранее врач рассказала, какой пищи не хватает почти всем людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами