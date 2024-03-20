Россиянам объяснили, для кого бесполезен кальций из яичной скорлупы

Кальций из яичной скорлупы не усваивается в организме человека, и в современном мире используется для обогащения кормов сельскохозяйственных животных. Об этом гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала NEWS.ru.

Раньше измельченную яичную скорлупу назначали детям, беременным и кормящим женщинам в качестве источника кальция. Но сейчас от этой практики отказались, и скорлупу используют лишь в сельском хозяйстве: для удобрения почвы и обогащения кормов для животных.

Врач объяснила, что в скорлупе кальций содержится в виде карбоната, который плохо усваивается организмом человека. Лучше принимать добавки с цитратом кальция.

Кроме того, скорлупа — источник опасных инфекций. Если хочется получить кальций из пищи, лучше есть больше молочных продуктов.

До этого прием витамина D и добавок с кальцием привел к летальному исходу у мужчины. Препараты вызвали сердечную и почечную недостаточность. Медики не рекомендуют принимать какие-либо препараты без консультации с врачом.

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