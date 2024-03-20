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Врач рассказала, как народная медицина влияет на химиотерапию рака

Гематолог Мангасарова: народная медицина может сделать лечение рака тяжелее

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Народная медицина не может заменить химиотерапию, а промедление с началом лечения может увеличить количество необходимых курсов химиотерапии. Об этом «Коммерсанту» рассказала врач-‍гематолог, заведующая отделением химиотерапии лимфатических опухолей НМИЦ гематологии Минздрава России Яна Мангасарова.

По словам врача, иногда пациенты отказываются от лечения из-за советов родственников, которы боятся летального исхода из-за химиотерапии. Это приводит к тому, что они доходят до точки невозврата. При этом за 14-летнюю практику врача не было случаев, когда народная медицина помогла бы вылечиться пациенту от рака.

«Да, химиотерапия не прибавляет здоровья, но она может дать полное излечение, может дать шанс на жизнь. А нетрадиционная терапия не дает никакого шанса, пациент просто запускает процесс. Если на первой стадии можно было провести четыре цикла химиотерапии, то на четвертой придется проводить шесть циклов, да еще трансплантацию», — объяснила врач.

По словам врача, современные протоколы химиотерапии могут применяться даже у беременных и позволяют сохранить жизни и женщины, и ребенка. Поэтому избегать лечения рака не стоит.

«Многие осложнения химиотерапии регрессируют уже через шесть месяцев. Организм — очень мудрая штука, но если помогать ему грибом веселкой и экстрактом чаги, то до химиотерапии он уже не дотянет», — заключила врач.

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