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Назван продукт, который может растворять ткани зубов

Стоматолог Хабадзе: сладкие леденцы опаснее для зубов, чем шоколад

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Часто взрослые в попытке сохранить зубы ребенка запрещают ему есть сладкое, однако лучше просто ограничить количество конфет и шоколада, а леденцы запретить совсем, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.

«Чтобы съесть шоколад, нам нужно секунд 20-30, на рассасывание леденца уходят минуты. Различные микроорганизмы обожают углеводистую пищу, и этот сахарный субстрат от леденца при длительном пребывании в полости рта начинает вступать во взаимоотношения с микроорганизмами полости рта. Это приводит к снижению рН слюны за счет образования большого количества кислот, в том числе молочной кислоты», – объяснил специалист.

По его словам, все кислоты подвергают ткани частичному растворению или деминерализации. В последующем это приведет к повышенному риску развития кариеса зубов.

«Поэтому лучше съесть шоколадку и прополоскать после рот водой, тогда снижение рН будет быстро нивелировано», – рассказал Хабадзе.

Подробнее о том, от чего зависит состояние зубов, как оно влияет на развитие психических заболеваний, что нужно делать в ежедневном режиме, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми, как выбрать зубную щетку и пасту, и почему опасно использовать некоторые ополаскиватели и ирригаторы – в интервью Хабадзе «Газете.Ru».

Ранее врач рассказала, когда зубная боль может указывать на проблемы с сердцем.

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