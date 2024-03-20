Назван продукт, который может растворять ткани зубов

Часто взрослые в попытке сохранить зубы ребенка запрещают ему есть сладкое, однако лучше просто ограничить количество конфет и шоколада, а леденцы запретить совсем, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе.

«Чтобы съесть шоколад, нам нужно секунд 20-30, на рассасывание леденца уходят минуты. Различные микроорганизмы обожают углеводистую пищу, и этот сахарный субстрат от леденца при длительном пребывании в полости рта начинает вступать во взаимоотношения с микроорганизмами полости рта. Это приводит к снижению рН слюны за счет образования большого количества кислот, в том числе молочной кислоты», – объяснил специалист.

По его словам, все кислоты подвергают ткани частичному растворению или деминерализации. В последующем это приведет к повышенному риску развития кариеса зубов.

«Поэтому лучше съесть шоколадку и прополоскать после рот водой, тогда снижение рН будет быстро нивелировано», – рассказал Хабадзе.

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