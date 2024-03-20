Названы самые частые ошибки при чистке зубов

Чистка зубов должна проводиться за полчаса до завтрака, чтобы зубы успели покрыться защитной пленкой, состоящей из белков слюны. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе. По его словам чистка после завтрака, неправильно подобранные паста и щетка, а также неверное использование дополнительных средств гигиены для полости рта – частые ошибки при чистке зубов.

Так, многие чистят зубы после завтрака, что может негативно повлиять на здоровье полости рта и нанести травму твердым тканям.

«Я советую чистить зубы за полчаса до завтрака. Важно подождать после чистки зубов какое-то время для того, чтобы зубы успели покрыться защитной пленкой, состоящей из белков слюны. Она защищает наши зубы от кислотного воздействия, которое неизбежно во время приёма пищи», – объяснил специалист.

Кроме того, неправильный подбор зубной щетки, например, использование без показаний зубной щетки с мягкой щетиной может привести к развитию пародонтита и гингивита.

«Пациенты могут годами жить с кровоточивостью десен, привыкать к этому, думая, что десна кровоточит из-за неправильно подобранной зубной щетки или из-за неловкого движения щеткой во время чистки зубов, но никак не из-за уже имеющегося воспаления в пародонте. Часто пациенты жалеют себя и приобретают щетку с более мягкой щетиной, совсем не по показаниям, — это фатальная ошибка, которая только ведет к негативным последствиям», – рассказал Хабадзе.

По его словам, жесткость щетки зависит от состояния зубов, поэтому лучше всего проконсультироваться со специалистом. Подбор пасты тоже стоит осуществлять вместе со стоматологом. Часто пациенты выбирают отбеливающие пасты с высокой абразивностью, это может привести к абразивному износу эмали и клиновидным дефектам, которые вызывают повышенную чувствительность зубов. Поэтому для ежедневного применения можно рекомендовать пасты с индексом абразивности в районе от 50 до 80.

«Помимо зубных щеток и паст доктор должен подобрать и дополнительные средства гигиены, если они, подчеркиваю, показаны. К ним относятся флоссы (зубные нити), ершики, ирригаторы. Но тут важно не перестараться, потому что, например, чрезмерное или грубое применение флоссов может травмировать межзубные сосочки, а это приведет к рецессии десневого края. Зубочистки я вообще не рекомендую, потому что ими травма может быть нанесена существенная», – заключил Хабадзе.

Что можно использовать всем – это индикаторы зубного налета. Это специальные таблеточки для окрашивания налета, так гигиена становится более оптимизированной и качественной.

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