Пребывание на солнце опасно для сердца и сосудов, выяснили ученые

Ученые из университета Луисвилля в США обнаружили, что пребывание на открытом воздухе в условиях сильной жары может усилить признаки воспаления в организме и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы на сайте University of Louisville (UofL).

В исследовании приняли участие 624 взрослых человека, которые с мая 2018 года по сентябрь 2019 года в летнее время предоставляли ученым образцы крови для оценки количества маркеров воспаления в ней. Средняя температура в те дни, когда участники посещали клинику для сдачи анализов, составляла 76 градусов по Фаренгейту (24,5 градуса по Цельсию).

Ученые изучали уровни ключевых соединений, выделяемых иммунной системой при обнаружении повреждений — Т-и В-клеток, а также цитокинов (сигнальных молекул, которые могут вызвать воспаление в организме). Полученные показатели маркеров воспаления затем сравнивались с уровнями воздействия тепла на участников, ультрафиолетового излучения, влажности воздуха и ветра в летние месяцы. Эти факторы были объединены в универсальный индекс теплового комфорта (Universal Thermal Climate Index — UTCI).

Исследователи обнаружили, что каждое повышение UTCI на пять пунктов коррелировало с увеличением количества естественных Т-клеток-киллеров в крови испытуемых. Киллерами называют клетки врожденного иммунитета, способные уничтожать патогены. Их активация также свидетельствует о запуске воспаления в организме.

Отмечается, что воспаление является естественным механизмом защиты организма от инфекции. Однако постоянная, длительная воспалительная реакция, возникающая в здоровых тканях, играет ключевую роль в образовании бляшек в артериях. В результате блокировки просвета сосудов образованиями из холестерола и других соединений жиров, кальция и волокон соединительной ткани затрудняется нормальное кровоснабжение органов и тканей. Это может привести к развитию ишемической болезни сердца и сердечному приступу.

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