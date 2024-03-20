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Назван вид рукоделия, улучшающий состояние человека с психическими расстройствами

JOS: вязание помогает людям с душевными расстройствами мыслить спокойно и ясно

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Depositphotos

Шведские ученые из Гетеборгского университета доказали, что вязание приносит ощутимую пользу людям, страдающим психическими расстройствами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Occupational Science (JOS).

Специалисты оценили более 600 отзывов практикующих вязание людей с помощью методов итеративного контент-анализа.

Результаты показывают три очевидных способа, которыми вязание способствует улучшению психического состояния. Этот вид рукоделия помогает расслабиться, упорядочивает жизнь и дает участникам чувство идентичности, что в целом снижает тревогу.

Кроме того, опрошенные вязальщицы считали, что вязание является высоко ценимым занятием, которое улучшает их здоровье в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Некоторые вязальщицы также заметили изменение в своих умственных процессах, заявив, что, когда они вязали, их мышление становилось более ясным и им было легче управлять.

«Вязальщицы имеют творческий интерес к досугу, который также может помочь им справиться с жизнью и тем самым улучшить свое психическое здоровье. Я убеждена, что это одна из причин, почему так много людей начали вязать в наши дни», — отметила автор исследования Джоанна Нордстранд.

Ранее ученые выяснили, что связанные с рукоделием хобби снижают риск развития деменции.

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