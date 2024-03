Ученые-любители с помощью ИИ открыли 430 тысяч галактик

Гражданские ученые-любители и искусственный интеллект (ИИ) объединились, чтобы найти 430 тыс. галактик, разбросанных по Вселенной. Открытия были сделаны в ходе проекта «Круиз по галактике», в ходе которого 10 тыс. добровольцев изучили данные телескопа «Субару» на Гавайях. Исследование опубликовано в научном журнале Publications of the Astronomical Society of Japan (PASJ).

Участникам научной инициативы и ИИ удалось обнаружить около 30 тыс. кольцевых галактик, которые считаются самым редким типом галактик из всех известных. На их долю приходится от 1 до 3% галактик в наблюдаемой Вселенной.

Чтобы позволить нейросети классифицировать галактики, ученые обучили модель на каталоге из 20 тыс. космических структур.

Команда определила, что кольцевые галактики обладают характеристиками, которые делают их промежуточными между спиральными галактиками и так называемыми эллиптическими галактиками, имеющими менее определенную структуру.

В настоящее время считается, что кольцевые галактики возникают, когда две спиральные галактики сталкиваются и сливаются. Когда одна галактика врезается в другую, это вызывает импульсы, которые создают кольцевую структуру.

По словам исследователей, проект не только помог изучить редчайшие галактики, но и продемонстрировал способность ИИ сортировать обширные каталоги астрономических данных.

