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В бразильском заповеднике нашли древние рисунки небесных тел и животных

IPHAN: открыта 2000-летняя галерея наскальной живописи в Бразилии

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Luc-Henri Fage/kalimanthrope.com via AP

Бразильские археологи из Национального института исторического и художественного наследия (IPHAN) обнаружили огромное количество наскальных рисунков возрастом более 2000 лет в национальном парке Халапао, расположенном в штате Токантинс в центре страны. Об этом сообщили представители IPHAN на портале правительства Бразилии.

По словам исследователей, в Халапао находится 16 доколониальных археологических памятников. Изображения запечатлели следы человеческих ног, фигуры оленей и диких свиней, а также объекты, напоминающие небесные тела.

В ходе более ранних экспедиций археологи находили в Халапао керамические артефакты и каменные орудия, которые могли быть инструментами древних художников.

Ученые предполагают, что гравюры на скалах делались с использованием заостренных камней и кусков дерева, а красящие пигменты производились путем измельчения железной руды и смешивания порошка с животными и растительными жирами.

Археологи отметили, что обнаруженные наскальные работы и артефакты помогут пролить свет на образ жизни и духовные традиции местных коренных народов.

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