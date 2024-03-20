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Ученые развеяли миф о пользе плавания в ледяной воде

PLOS One: плавание в ледяной воде может вызвать холодовой шок

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Shutterstock

Ученые из Уорикскского университета в Великобритании рассказали, что погружение в ледяную воду может быть неэффективным способом снижения воспаления в организме. Кроме того, такой метод потенциального оздоровления связан с высоким риском холодового шока. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

По мнению некоторых людей, практикующих методы альтернативной медицины, терапия холодной водой (в частности погружение в ванну со льдом) обеспечивает облегчение симптомов аутоиммунных заболеваний (в частности помогает преодолеть рассеянный склероз). Чтобы подтвердить или опровергнуть правдивость этого утверждения, британские ученые провели мета-анализ девяти исследований на тему пользы ледяных ванн.

Анализ показал, что положительные эффекты такой терапии сомнительны. Ученые уточнили, что в большинстве исследований, результаты которых подтверждают эффективность лечения аутоиммунных заболеваний с помощью ледяной воды, выборка испытуемых была небольшой (по 15-48 человек в каждом эксперименте). При этом большинство участников (86,4%) составляли мужчины. Это значит, что полученные результаты не могут быть применены ко всем людям.

Кроме того, метод терапии ледяной водой может быть опасен из-за высокого риска получения холодового шока. У неподготовленного человека через несколько секунд после погружения в воду может возникнуть тахикардия, повышение давления, остановка дыхания и потеря контроля над собственными движениями.

По мнению авторов мета-анализа, заявления о потенциальной пользе принятия ледяных ванн могут быть обусловлены эффектом плацебо и завышенными ожиданиями участников. В действительности для подтверждения терапевтического эффекта нужны исследования более высокого качества и продолжительности.

Ученые отметили, что здоровый образ жизни (правильное питание, отказ от алкоголя) может снизить воспаление в организме и облегчить симптомы аутоиммунных заболеваний. Однако при болезни Крона и ревматоидном артрите необходимо медикаментозное лечение.

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