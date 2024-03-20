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Колебания сахара в крови связали с ухудшением мышления

npj Digital Medicine: сильные колебания сахара ухудшают мышление при диабете

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Колебания уровня глюкозы в крови влияют на работу мозга у людей с диабетом 1 типа. Исследование опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

Диабет 1 типа — это аутоиммунное заболевание, при котором нарушается метаболизм глюкозы. Предыдущие исследования показали, что очень низкие или высокие уровни глюкозы ухудшают когнитивную функцию. Однако их проводили в условиях лаборатории, что сильно отличается от реальной жизни.

В новой работе приняли участие 200 человек с диабетом 1 типа. Их уровни глюкозы измеряли с помощью цифровых датчиков, а скорость процесса познания — с помощью тестов на смартфонах. Данные о глюкозе собирались каждые пять минут, а о работе мозга — три раза в день. Эксперимент продлился полмесяца, в течение которого участники вели обычную жизнь.

Процесс познания был медленнее когда уровень глюкозы был значительно выше или ниже обычного. Некоторые люди были более восприимчивы к этому. На способность фокусировать внимание уровень глюкозы не повлиял.

«Мы обнаружили, что минимизация колебаний глюкозы в повседневной жизни важна для оптимизации скорости обработки информации, и это особенно верно для людей старшего возраста или с осложненным диабетом», — заключили авторы работы.

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