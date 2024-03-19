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Озеленение городов может привести к вспышкам болезней из-за мышей и крыс

WUR: зеленые насаждения в городах дают процветать переносящим патогены грызунам

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Shutterstock

Нидерландские ученые-экологи из Вагенингенского исследовательского университета (WUR) нашли связь между озеленением городов и распространением зоонозных (передающихся от животных людям) болезней из-за грызунов. Исследование опубликовано на официальном сайте WUR.

Обычно города озеленяют ради борьбы с негативным последствиям урбанизации. Но специалистам было мало известно о влиянии этой политики на риск вспышек зоонозных патогенов, распространяемых дикими животными.

Как показали результаты анализа, озеленение городов приводит к увеличению численности диких крыс. Об этом свидетельствуют данные изучения зеленых зон в крупных городах Нидерландов — Амстердаме, Роттердаме и Эйндховене.

«Что касается обилия мелких млекопитающих (включая крыс и мышей), мы обнаружили, что отсутствие хищников было более важным, чем степень зелени. Тем не менее городская зелень значительно увеличила численность этих мелких млекопитающих», — отметила автор научной работы Марике де Кок.

По словам Де Кок, это можно объяснить увеличением присутствия и выживаемости переносчиков, таких как клещи и блохи, в более зеленых городских районах.

Ранее ученые предупредили об угрозе пандемии из-за сибирских зомби-вирусов.

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