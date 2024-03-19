Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Планетологи утратили оптимизм насчет обитаемости древнего Марса

CEE: влажный период в истории Марса мог быть короче, чем считалось

close
100%
NASA/JPL-Caltech/MSSS

Международная группа ученых из Нидерландов, Великобритании и других стран выяснила, что в прошлом вода существовала на поверхности Марса меньше времени, чем считалось прежде. Это снижает вероятность существования любой жизни на Красной планете. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По словам руководителя группы и планетолога из Утрехтского университета Лоннеке Рулфоса, атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа (CO2). Зимой температура опускается ниже -120 °C, что достаточно холодно, чтобы заморозить углекислоту в марсианском воздухе.

При замерзании углекислый газ может превратиться в углекислый лед, минуя промежуточную жидкую фазу. Похожий процесс наблюдается на Земле, когда водяной пар образует кристаллы льда, покрывающие землю.

Когда с марсианской весной наступают более высокие температуры, лед из CO2 может вернуться в газообразную форму, снова из твердого состояния в газ, минуя жидкую фазу.

«Этот процесс является чрезвычайно взрывоопасным из-за низкого давления воздуха на Марсе. Создаваемое давление газа раздвигает зерна отложений, заставляя материал течь. Эти потоки могут изменить марсианский ландшафт даже при отсутствии воды», — отметил Рулфос.

Таким образом, текущая вода, возможно, не участвовала в создании некоторых марсианских оврагов и каналов, что сдвигает эру влажного Марса еще глубже в прошлое и сокращая шансы на обитаемость красной планеты, добавил исследователь.

Ранее ученые открыли две новые бактерии, которые в теории могли бы выжить на Марсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами