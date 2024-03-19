Ученые обнаружили «уязвимое место» рака легких

Ученые из лаборатории Резерфорда-Эплтона в Великобритании обнаружили что особая структура белка EGFR, стимулирующего неконтролируемый рост опухолевых клеток, формирует устойчивость рака легких к терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (Nat Com).

Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) — это белок, который находится на поверхности клеток и принимает молекулярные сигналы, побуждающие клетки расти и делиться. При определенных типах рака мутировавший EGFR стимулирует неконтролируемый рост раковых клеток, приводящий к образованию опухолей. Отмечается, что существуют методы лечения рака, основанные на блокировке мутантной EGFR. Тем не менее, опухолевые клетки при EGFR-положительном раке продолжают мутировать и вырабатывать устойчивость к терапии.

В ходе исследования ученые изучили высококачественные изображения лекарственно-устойчивого белка EGFR, полученные с помощью высокотехнологичных методов лазерной визуализации. В научной работе рассматривался вариант мутации-провокатора рака легких. Оказалось, что способность EGFR противостоять лечению обусловлена его структурными особенностями — атомистическими деталями.

После обнаружения структурных различий между молекулами нормального и мутантного EGFR ученые разрушили атомистические детали онкогенного варианта и ввели измененный белок лабораторным мышам с раком легких. Искусственно созданная «мутация» при попадании в организм грызунов не продемонстрировала способности ускорять развитие опухолей. Напротив, инъекции измененного EGFR способствовали регрессированию болезни.

Ученые отметили, что такой подход может предотвратить развитие устойчивости EGFR-положительного рака к терапии. Сейчас исследователи планируют выяснить, влияет ли аналогичная онкогенная структура EGFR на развитие других видов заболевания.

Ранее ученые выяснили, как эффективнее лечить рак в зависимости от мутаций опухоли.