Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо опасное последствие интервального голодания

АНА: интервальное голодание повышает риск заболеваний сердца и сосудов

close
100%
Freepik.com

Ученые из медицинской школы при Шанхайском университете Цзяо Тун обнаружили, что питание по схеме 16-часового голодания, сменяющегося 8-часовым «окном» для приема пищи может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы на сайте American Heart Association (АНА).

В исследовании приняли участие 20 тысяч взрослых человек. Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников и выяснили, какие методики они используют для избавления от лишних килограммов. Также исследователи получили данные об особенностях состояния здоровья добровольцев из проходимых ими ежегодных обследований. После этого начался период наблюдения за участниками, который длился в течение 20 лет.

Результаты показали, что у людей, которые придерживались интервального голодания или диеты 16/8, продолжительность жизни была короче по сравнению с таковой у остальных участников. Популярная система интервального голодания 16/8 подразумевает, что человек может есть на протяжении 8 часов и затем отказывается от пищи на 16 часов.

Также выяснилось, что люди, придерживающиеся такой диеты, чаще уходили из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые подсчитали, что питание по такой схеме было связано с увеличением риска инсульта и инфаркта почти в два раза. Кроме того, в ходе исследования не было получено доказательств тому, что интервальное голодание способствует сохранению других показателей здоровья в долгосрочной перспективе.

Ранее врач рассказала, как не навредить себе во время поста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами