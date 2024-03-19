Названо опасное последствие интервального голодания

Ученые из медицинской школы при Шанхайском университете Цзяо Тун обнаружили, что питание по схеме 16-часового голодания, сменяющегося 8-часовым «окном» для приема пищи может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы на сайте American Heart Association (АНА).

В исследовании приняли участие 20 тысяч взрослых человек. Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников и выяснили, какие методики они используют для избавления от лишних килограммов. Также исследователи получили данные об особенностях состояния здоровья добровольцев из проходимых ими ежегодных обследований. После этого начался период наблюдения за участниками, который длился в течение 20 лет.

Результаты показали, что у людей, которые придерживались интервального голодания или диеты 16/8, продолжительность жизни была короче по сравнению с таковой у остальных участников. Популярная система интервального голодания 16/8 подразумевает, что человек может есть на протяжении 8 часов и затем отказывается от пищи на 16 часов.

Также выяснилось, что люди, придерживающиеся такой диеты, чаще уходили из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые подсчитали, что питание по такой схеме было связано с увеличением риска инсульта и инфаркта почти в два раза. Кроме того, в ходе исследования не было получено доказательств тому, что интервальное голодание способствует сохранению других показателей здоровья в долгосрочной перспективе.

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