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Ученые обнаружили новую возможную причину лишнего веса у детей

Nutrients: склонность детей к заеданию скуки может стать причиной лишнего веса

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Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании выяснили, что дети употребляют излишнее количество пищи, когда им скучно. Такая привычка «заедать» скуку может стать причиной появления лишнего веса. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте британских ученых приняли участие 119 семей с детьми в возрасте от четырех до пяти лет. Родителям предложили описать характер детей и их привычки в питании. Затем всем участники эксперимента помогли создать привычную обстановку для приема пищи и предоставили продукты питания.

Проведенный анализ выявил, что дети, которым было скучно, употребляли в среднем на 36 калорий больше. Ученые объяснили, что многие дети испытывают эту эмоцию довольно часто. Привычка справляться со скукой с помощью пищи может привести к регулярному перееданию. Накопление лишних калорий, в свою очередь, ведет к негативным последствиям в виде жировых отложений.

Специалисты подчеркнули, что не обязательно постоянно развлекать детей, чтобы избежать скуки. Важно научить их самостоятельно находить занятия, не связанные с едой, для предотвращения питания сверх меры.

Ранее стало известно, вредны ли низкоуглеводные диеты для здоровья детей.

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