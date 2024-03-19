Названы страны, жителям которых чаще всего назначают антидепрессанты

Ученые из университета Чунан в Южной Корее обнаружили, что жителям Исландии, Канады и Португалии выписывают самое большое количество рецептов на антидепрессанты в мире. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Public Health (EJPH).

В ходе исследования ученые проанализировали количество выписываемых рецептов на антидепрессанты в 22 странах мира, используя данные систем здравоохранения. Отмечается, что в научной работе учитывался отпуск двух основных классов препаратов — трициклических антидепрессантов и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Результаты показали, что наибольшее количество рецептов на антидепрессанты выписывается в Исландии. Эксперты считают, что это связано не с холодной погодой и недостатком солнечного света, а с дешевизной лекарств и простотой их получения. В числе стран с самым высоким предполагаемым потреблением антидепрессантов также оказались Канада и Португалия. Отмечается, что США заняли пятое место, а Великобритания — седьмое.

В Южной Корее количество выписываемых рецептов на антидепрессанты оказалось самым небольшим. Уточняется, что на каждую тысячу жителей этой страны приходится 27 человек, проходящих медикаментозное лечение депрессии. Исследователи предположили, что такие результаты связаны с табуированностью темы психических расстройств и нежеланием людей обращаться за помощью.

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