Ученые выявили у рыб ген, защищающий их от ожирения печени

Ученые из института медицинских исследований Стоуэрса в составе научного коллектива обнаружили, что особый ген slc27a2a защищает рыб вида Astyanax mexicanus от жировой болезни печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Science Alliance (LSA).

Отмечается, что наиболее распространенными причинами развития жировой болезни печени у людей являются неправильное питание, злоупотребление алкоголем, прием некоторых лекарственных препаратов и метаболический синдром (ожирение и диабет). При жировой болезни печени в структуре органа накапливаются жироподобные вещества, которые в медицине называют липидами. Накопление липидов может происходить как вследствие переедания, так и голодания.

В ходе изучения рыб Astyanax mexicanus ученые обнаружили, что у представителей этого вида снижена экспрессия особого гена slc27a2a. Astyanax mexicanus — это пресноводные лучеперые рыбы из семейства харациновых, обитающие в Америке и Мексике. У них нет глаз и какой-либо пигментной окраски. Ученые выяснили, что недостаток slc27a2a позволяет рыбам оставаться устойчивыми к голоданию и не накапливать в печени жир.

Отмечается, что скопление жира в клетках печени приводит к повреждению органа и повышает риск развития цирроза — разрастания соединительной ткани и функциональной недостаточности. По словам ученых, снижение активности slc27a2a у людей может защитить печень от разрушительного воздействия липидов. Для раскрытия терапевтического потенциала этого механизма нужны дополнительные исследования.

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