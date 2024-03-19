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Названо качество характера, помогающее построить крепкие отношения

Frontiers: умение справляться с трудностями помогает построить крепкие отношения

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Ученые из университета Уилфрида Лорье в Канаде обнаружили, что реалисты, умеющие справляться с трудностями, с большей вероятностью преодолеют кризисы в отношениях с партнером. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Psychology.

Чтобы выяснить, какие качества характера влияют на удовлетворенность отношениями, ученые проанализировали быт 113 сожительствующих пар. Исследователи попросили участников (по отдельности) сообщить, чувствуют ли они себя счастливыми со своим партнером. Также участникам было предложено рассказать о стратегиях преодоления трудностей (как в отношениях, так и в других аспектах жизни) и самооценить способность отказываться от недостижимых целей, выбирая более реалистичные.

После этого ученые собрали информацию о совместном сне участвующих в исследовании пар. Исследователи стремились выяснить, как реализм и умение справляться с трудностями определяют поведение человека в ситуациях, когда существует риск ухудшения отношений. В данной работе таким критическим моментом было наличие проблем со сном у одного из партнеров.

Оказалось, что негативное влияние плохого сна партнера на удовлетворенность отношениями было сильнее у людей с низкой способностью к отказу от недостижимой цели и склонностью к идеализму. Умение справляться с трудностями, напротив, позволяло «сгладить углы» и перераспределить ресурсы (такие как время и энергия) на поддержку партнера и поиск новых стратегий для повышения качества отношений.

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