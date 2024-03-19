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ЦЕРН прекратит работу со связанными с Россией специалистами

ЦЕРН прекратит сотрудничать с 500 специалистами, связанными с Россией

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Anna Pantelia/CERN

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Об этом заявил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас у ЦЕРН менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией. Марсолье отметил, что большинство из них не проживает в Швейцарии.

«Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сказал он.

Представитель организации напомнил, что ЦЕРН не получает никакого финансирования от России и готовится к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы.

До этого газета The Guardian писала, что в Европейской организации по ядерным исследованиям возникли разногласия из-за того, что некоторые ученые не хотят указывать российских коллег в качестве соавторов своих научных работ.

28 ноября 2022 года в ЦЕРН остановили работу Большого адронного коллайдера. Это было сделано за две недели до изначально выбранной даты с целью экономии энергии из-за риска нехватки.

Ранее минобороны Франции и EDF договорились о производстве радиоактивных материалов.

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