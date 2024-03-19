Загрязнение воздуха в результате пожаров усиливает акне, выяснили ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что воздействие воздуха, загрязненного токсичными продуктами горения в результате пожаров, усиливает акне. Результаты опубликованы на сайте Американской академии дерматологии (AAD).

Ученые из США стремились выявить экологические триггеры и факторы, вызывающие появление акне. Акне (аcne vulgaris) чаще называют угрями. Это хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожи, проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами, папулами, пустулами, кистами.

Для этого исследователи проанализировали частоту и специфику обращений жителей Калифорнии к дерматологам в 2018 году (в это время в штате произошли разрушительные лесные пожары) и сравнили эти показатели с таковыми в 2015 и 2016 годах, когда экологическая обстановка была более благоприятной. Отмечается, что всего было проанализировано 2054 посещения.

После поправок на температуру, влажность воздуха, возраст пациентов и загруженность клиники стало ясно, что частота обращений взрослых людей к врачам-дерматологам с жалобами на ухудшение состояния кожи была в 1,2 раза выше в период пожаров в лесных массивах. Ученые предположили, что случаи обострения акне участились из-за повышения концентрации токсичных продуктов горения и дыма в воздухе.

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