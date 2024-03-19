На Тайване нашли ручку сосуда в форме атакующей кобры: она могла принадлежать шаману

На Тайване обнаружили керамическую ручку в форме кобры, возраст которой составляет около 4000 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Находка сделана на участке песчаной дюны на северо-западном побережье острова Тайвань. Глиняная ручка в форме кобры, готовой к атаке, возможно, была частью ритуального сосуда. Его могли использовать шаманы древних племен, живших на Тайване. Исследователи определили возраст артефакта (около 4000 лет) с помощью радиоуглеродного датирования.

До прихода китайцев и японцев на Тайване несколько тысячелетий проживало коренное население с австронезийскими корнями. По данным «Википедии», сейчас они составляют около 2,3% населения острова. До колонизации они исповедовали анимизм, то есть верили в существование души у всех природных объектов. Вероятно, змея была одним из таких объектов.

Также на побережье были обнаружены многочисленные доисторические артефакты, в том числе предметы для обработки каменных орудий: отщепы и нуклеусы.

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