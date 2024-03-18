Психологи выяснили, что побуждает людей сплетничать

Психологи из Пекинского педагогического университета в Китае выяснили, что женщины с низкой самооценкой склонны несколько чаще распространять слухи о других людях в кругу знакомых. Результаты исследования опубликованыопубликованы в Evolutionary Psychological Science.

В ходе эксперимента исследователи попросили 190 женщин в возрасте от 23 до 35 лет оценить собственную физическую привлекательность по определенной шкале. Затем испытуемым было предложено рассмотреть фотографии нескольких других женщин (по отдельности) и сообщить, насколько они отвечают их представлению о красоте.

После этого исследователи попросили участниц представить себя и одну из изображенных на фото женщин в социальной группе с каким-либо мужчиной. Ученые предложили испытуемым самим оценить, как сильно они будут завидовать при попытках предполагаемой «соперницы» сблизиться с ним. По завершении подготовительного этапа ученые предоставили участницам вымышленную негативную информацию о женщинах на ранее рассмотренных снимках и их попросили оценить вероятность дальнейшего обмена этой информацией в различных социальных контекстах.

Оказалось, что испытуемые с большей вероятностью распространяли негативную информацию среди своих друзей, чем в других социальных группах. Они также заявили о более сильном желании поделиться такими новостями, если женщина была привлекательной. Кроме того, ученые обнаружили, что участницы с низкой самооценкой были несколько более склонны к распространению сплетен.

Ранее ученые выяснили, как сплетни влияют на карьерное продвижение в любой стране.