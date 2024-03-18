Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, о каких качествах характера человека говорят его предпочтения в кино

Daily Mail: любители боевиков и фильмов ужасов чаще оказываются общительными

close
100%
Depositphotos

Любители фильмов ужасов и боевиков чаще демонстрируют открытость и общительность, а люди, которые предпочитают научно-фантастическое кино — нарциссические черты личности. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на исследования ученых из университета Лериды в Испании и университета Джорджии в США.

Согласно исследованию ученых из университета Джорджии, зачастую научно-фантастическими фильмами увлекаются творческие люди с сильной потребностью в самовыражении и признании. Также любители этого жанра могут демонстрировать нарциссические черты личности.

По мнению ученых из университета штата Джорджия, любовь к боевикам и хоррор-фильмам вовсе не означает, что человеку свойственна жестокость. Их исследование показало, что, напротив, предпочтение этих жанров зачастую связано с экстраверсией (интересом к внешнему миру), общительностью и доброжелательностью. Также испанские ученые выяснили, что любители фильмов ужасов нечасто смотрят новостные передачи, считая их «довольно скучными».

Ранее ученые выяснили, какие продвинутые умственные навыки развивают видеоигры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами