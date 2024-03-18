Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог рассказал, о чем говорит изменения цвета языка

DailyMail: изменение цвета языка на фиолетовый может указывать на болезни сердца

close
100%
Depositphotos

Британский стоматолог Дипак Аулак рассказал Daily Mail, что белый цвет языка может быть признаком анемии, скарлатины и молочницы. Желтый или коричневый налет обычно является показателем наличия в полости рта чрезмерного количества бактерий в результате плохой гигиены, курения, употребления алкоголя, кофе или черного чая. Фиолетовый оттенок языка может быть признаком болезней сердца.

Врач рассказал, что здоровый язык должен быть розовым, с небольшими бугорками (языковыми сосочками) по всей поверхности. Любое изменение его оттенка может быть предупреждением о том, что в организме произошел какой-либо сбой.

По словам стоматолога, белый налет на языке может быть следствием повреждения языковых сосочков горячей пищей или напитками. Также он способен свидетельствовать об анемии, скарлатине, лейкоплакии и молочнице. Коричневый налет может появляться при плохой гигиене полости рта, после курения, употребления алкоголя, кофе или черного чая. Если возникновение налета такого оттенка сопровождается пожелтением глаз или кожи — это может быть признаком проблем с печенью или желчным пузырем.

Фиолетовый язык указывает на плохое кровообращение, проблемы с сердцем или болезнь Кавасаки, для которой характерно воспаление кровеносных сосудов у маленьких детей. Синий язык может быть признаком цианоза (изменения цвета тканей тела на голубовато-фиолетовый оттенок), вызванного недостатком кислорода в крови.

Ранее врач назвал два признака расстройства желчного пузыря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами