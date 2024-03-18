Стоматолог рассказал, о чем говорит изменения цвета языка

Британский стоматолог Дипак Аулак рассказал Daily Mail, что белый цвет языка может быть признаком анемии, скарлатины и молочницы. Желтый или коричневый налет обычно является показателем наличия в полости рта чрезмерного количества бактерий в результате плохой гигиены, курения, употребления алкоголя, кофе или черного чая. Фиолетовый оттенок языка может быть признаком болезней сердца.

Врач рассказал, что здоровый язык должен быть розовым, с небольшими бугорками (языковыми сосочками) по всей поверхности. Любое изменение его оттенка может быть предупреждением о том, что в организме произошел какой-либо сбой.

По словам стоматолога, белый налет на языке может быть следствием повреждения языковых сосочков горячей пищей или напитками. Также он способен свидетельствовать об анемии, скарлатине, лейкоплакии и молочнице. Коричневый налет может появляться при плохой гигиене полости рта, после курения, употребления алкоголя, кофе или черного чая. Если возникновение налета такого оттенка сопровождается пожелтением глаз или кожи — это может быть признаком проблем с печенью или желчным пузырем.

Фиолетовый язык указывает на плохое кровообращение, проблемы с сердцем или болезнь Кавасаки, для которой характерно воспаление кровеносных сосудов у маленьких детей. Синий язык может быть признаком цианоза (изменения цвета тканей тела на голубовато-фиолетовый оттенок), вызванного недостатком кислорода в крови.

Ранее врач назвал два признака расстройства желчного пузыря.