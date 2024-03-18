Названы напитки, повышающие риск инсульта и болезней сердца

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что частое употребление напитков с сахаром повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и инсульта. Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine.

В ходе исследования ученые оценили пищевые привычки более 100 тысяч человек. Исследователи собрали информацию о состоянии их здоровья и проанализировали рацион участников относительно углеводов, получаемых из 206 типов пищи и 32 напитков. Исследуемые типы углеводов разделили на сахар, который далее был классифицирован на свободные сахара, несвободные сахара и клетчатку (некрахмалистые полисахариды). После этого начался период наблюдения, длившийся более 9 лет.

За это время болезни сердца и инсульт выявили почти у 10 тысяч добровольцев. После проведения дополнительных исследований и ряда корректировок ученые пришли к выводу, что общее потребление углеводов не оказывает влияния на вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, увеличенное потребление свободного сахара из продуктов, таких как сладкие газированные напитки, фруктовые соки и молочные коктейли, взаимосвязано с повышенным риском всех ССЗ.

В частности, вслед за каждыми пятью процентами энергии (калорий), получаемой от свободных сахаров, риск инсульта повышался на 10%, а болезней сердца — на 6%.

Ранее были названы опасные продукты, от употребления которых лучше отказаться.