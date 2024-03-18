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Ученые разработали новый кардиостимулятор без батареек

Nature: новый кардиостимулятор с питанием от света может работать без батареек

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Shutterstock

Ученые из университета штата Чикаго разработали беспроводной ультратонкий кардиостимулятор, который работает как солнечная панель. Это значит, что устройство не предполагает использование батареек. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Кардиостимуляторы, как правило, состоят из электронных схем с батарейками и проводами, которые крепятся к сердечной мышце для ее стимуляции. Однако электроды могут по различным причинам выйти из строя и повредить окружающие ткани. Также после имплантации невозможно изменить расположение электродов, что ограничивает доступ к различным зонам сердца. Использование твердых металлических электродов в кардиостимуляторах также может быть небезопасно.

Команда специалистов из США представила новое, беспроводное и гибкое устройство, которое может более точно стимулировать несколько зон сердца. Кардиостимулятор преобразует свет из окружающей среды в биоэлектричество или электрические сигналы, которые впоследствии генерируются сердечными клетками.

Отмечается, что толщина инновационного устройства не превышает таковую у человеческого волоса. Кардиостимулятор изготовлен из оптического волокна и кремниевой мембраны. В отличие от солнечных батарей, которые собирают максимально возможное количество энергии, новый кардиостимулятор настроен на генерацию электричества только в тех точках, куда падает свет, что позволяет более точно регулировать сердечный ритм.

Ранее врач назвал обследование для проверки на перенесенные инфаркты.

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