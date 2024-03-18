Стало известно, вредны ли низкоуглеводные диеты для здоровья детей

Американские диетологи из частного медицинского центра Children's Health рассказали, что низкоуглеводные диеты могут негативно влиять на здоровье и самочувствие детей, ослабляя их концентрацию внимания и провоцируя дефицит питательных веществ, ослабление костей и запор. Об этом сообщает издание HealthNews.

Тип питания, при котором углеводы поступают в организм в минимальных количествах, называется кето-диетой. В список разрешенных продуктов обычно входят мясо, рыба, сыр, другие жирные молочные продукты, яйца, морепродукты, грибы, орехи и тофу. Фрукты, ягоды и овощи употребляются в ограниченных количествах из-за высокого содержания в них углеводов. Сахар, мед, выпечка, крупы, картофель, кукуруза, сухофрукты, шоколад и конфеты полностью исключаются.

Изначально этот вид диеты был разработан в 1920-х годах в качестве средства борьбы с сахарным диабетом второго типа и эпилепсией. Однако в современном обществе кето-питание стало популярным в контексте снижения веса.

Диетологи из Children's Health объяснили, что кето-диета не подходит для детей, если целью является похудение. Углеводы необходимы для поддержания когнитивной и физической активности, однако питание по типу кето предполагает их ограничение до 20-30 граммов в день. Детям в норме требуется более 100 граммов.

Недостаток этого пищевого компонента может привести к ослаблению костей у детей. Кроме того, клетчатка, содержащаяся, например, в хлебе, овощах и фруктах, очень ограниченно присутствует в рационе при кето-диете. Ее дефицит может вызывать запоры и тошноту.

Специалисты также отметили, что частым побочным эффектом безуглеводных диет выступает ослабление концентрации внимания, усталость и апатия. Плохое самочувствие и настроение может негативно сказаться как на учебном процессе, так и на качестве жизни ребенка.

Ранее диетологи назвали продукты, не подходящие для завтрака.