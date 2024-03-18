Врач развеяла мифы о кишечных бактериях

Нормальный состав кишечных бактерий до сих пор не известен, но оздоровлению микробиоты однозначно способствует употребление овощей, фруктов и ферментированных продуктов. Об этом «Доктору Питер» рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

В первую очередь врач отметила, что термин «микрофлора» устарел, так как «флора» означает растительный мир, но кишечник населен бактериями, грибками, простейшими. Также она развеяла миф о том, что населяющие человека весят два килограмма: на самом деле масса всех микробов человеческого тела составляет около 500 граммов.

Важно учитывать, что разделение на плохих и хороших бактерий весьма условно. Например, клостридии Clostridium defficile могут присутствовать бессимптомно, а проблемы возникают у пожилых лиц или после приема антибиотиков. Аналогично, кишечная палочка Escherichia coli играет важную роль в организме и является частью микробиоты, хотя раньше считалась вредной.

Состав микробиоты может меняться, иногда это приводит к неприятным симптомам. В таком случае говорят о дисбактериозе, но он не считается диагнозом или болезнью. До сих пор не совсем понятно, какой состав микробиоты нормален. Однако известно, что здоровью кишечных микробов способствует здоровый образ жизни: употребление свежих овощей и фруктов (400-500 граммов в день), а также ферментированных продуктов (например, квашеная капуста, йогурт, кефир).

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