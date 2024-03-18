Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали, в какое время лучше принимать душ

Health: вечерний душ может быть полезен при аллергии и экземе

close
100%
Depositphotos

Люди могут принимать душ как утром, так и вечером, — стоит ориентироваться на расписание и свои предпочтения. Об этом сообщает Health.com.

Нет научных доказательств преимуществ душа по утрам или вечерам. Однако врачи отмечают, что людям, которые сильно потеют ночью, может быть полезнее утренний душ: он смоет бактерии и отживши клетки кожи. Также это позволяет взбодриться, а при условии регулярности утренний душ может стать маркером суточных ритмов. В ответ на принятие душа, особенно прохладного, организм будет высвобождать гормоны норадреналин и дофамин, которые способствуют пробуждению.

Однако душ вечером может быть лучшим вариантом для людей с кожными заболеваниями или аллергией, поскольку он поможет смыть с себя пыльцу. Также мытье вечером предпочтительно для тех, кто живет с людьми, чей иммунитет ослаблен: он смоет любые микробы, которые можно подхватить на улице. Кроме того, кожные заболевания, например, экзему могут усугубить загрязнители окружающей среды, и здесь снова поможет вечерний душ. Это также позволит избежать долгого впитывания увлажняющих средств, необходимых при кожных заболеваниях.

Наконец, точно так же, как утренний душ может быть сигналом о том, что пора просыпаться, повышение температуры перед сном и последующее охлаждение могут быть естественным сигналом ко сну.

Ранее врач рассказала, как часто нужно мыть пол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами