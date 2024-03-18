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Специалист рассказала, чем грозит неснятое вовремя покрытие на ногтях

Подолог Скорикова: носить гель-лак больше месяца нельзя из-за риска онихолизиса

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Гель-лак нельзя носить более трех-четырех недель, так как это может привести к образованию пустот под ногтями из-за отслаивания ногтя от пальца. Об этом «Доктору Питер» рассказала подолог Наталья Скорикова.

Слишком долгое ношение покрытия ногтей без обновления на ногах может привести к давлению на ноготь и образованию гематом. И на руках, и на ногах неснятый вовремя лак может привести к отслоению ногтевой пластины от ногтевого ложа — онихолизису, при этом под ногтями образуются пустоты.

Также возможны и грибковые инфекции и размножение синегнойной палочки Отслойки, пустоты под ногтями, изменение цвета и структуры ногтей требуют обращения к специалисту.

Специалист добавила, что не видит смысла в «отдыхе» от гель-лака: если ногтевые пластины здоровы, имеют бледно-розовый цвет, крепкие, прочные — можно носить покрытие постоянно, не забывая обновлять его.

До этого врач рассказала, что неправильное введение ботокса может привести к проблемам с речью, зрением и вытеканием жидкости из рта из-за перерасслабления губ.

Ранее врач объяснила, как избавиться от возрастных пятен на коже.

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