Специалист рассказала, чем грозит неснятое вовремя покрытие на ногтях

Гель-лак нельзя носить более трех-четырех недель, так как это может привести к образованию пустот под ногтями из-за отслаивания ногтя от пальца. Об этом «Доктору Питер» рассказала подолог Наталья Скорикова.

Слишком долгое ношение покрытия ногтей без обновления на ногах может привести к давлению на ноготь и образованию гематом. И на руках, и на ногах неснятый вовремя лак может привести к отслоению ногтевой пластины от ногтевого ложа — онихолизису, при этом под ногтями образуются пустоты.

Также возможны и грибковые инфекции и размножение синегнойной палочки Отслойки, пустоты под ногтями, изменение цвета и структуры ногтей требуют обращения к специалисту.

Специалист добавила, что не видит смысла в «отдыхе» от гель-лака: если ногтевые пластины здоровы, имеют бледно-розовый цвет, крепкие, прочные — можно носить покрытие постоянно, не забывая обновлять его.

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